ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

Страны альянса ОПЕК+ договорились увеличить объёмы добычи нефти в июне примерно на 188 тысяч баррелей в сутки, передает BAQ.kz со ссылкой на Reuters.

Решение поддержали семь участников объединения. Таким образом, альянс продолжает следовать ранее утверждённой стратегии, несмотря на недавний выход Объединённые Арабские Эмираты из соглашения.

Отмечается, что рост добычи сопоставим с прошлогодним увеличением, однако скорректирован с учётом доли ОАЭ. При этом эксперты считают нынешнее наращивание скорее символическим.

Ограниченный характер решения связан с ситуацией вокруг Ормузский пролив, где часть судоходства приостановлена на фоне напряжённости в регионе.

ОАЭ официально покинули ОПЕК и формат ОПЕК+ 1 мая. Ранее страна занимала третье место по уровню добычи нефти в альянсе и обеспечивала значительную долю производственных квот.