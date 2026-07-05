ОПЕК+ вновь увеличит добычу нефти: Казахстан нарастит квоту в августе

Страны ОПЕК+ договорились продолжить поэтапное увеличение добычи нефти. В августе квоты для семи участников соглашения, включая Казахстан, вырастут еще на 188 тыс. баррелей в сутки. Решение было принято по итогам онлайн-заседания стран ОПЕК+, состоявшегося 5 июля. Повышение квот коснется Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

В результате совокупная квота этих стран в августе составит 36,019 млн баррелей в сутки. Аналогичное увеличение добычи — на 188 тыс. баррелей в сутки — участники соглашения уже утверждали на июнь и июль. Следующая встреча министров стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться уровень добычи на сентябрь, запланирована на 2 августа.

Как отмечается в сообщении организации, постепенное наращивание добычи осуществляется с учетом текущей ситуации на мировом нефтяном рынке. На фоне восстановления экспорта через Ормузский пролив дополнительное предложение нефти может усилить давление на цены.

В то же время ОПЕК сохраняет долгосрочный оптимизм в отношении рынка. Согласно опубликованному в июне прогнозу World Oil Outlook, мировой спрос на нефть к 2050 году может вырасти до 124 млн баррелей в сутки — на 19 млн баррелей больше, чем в 2025 году.