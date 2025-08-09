Компания OpenAI официально анонсировала запуск GPT-5 - новой версии искусственного интеллекта, которая объединяет лучшие возможности предыдущих моделей GPT-4o и GPT-3.5, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Ведомости".

GPT-5 уже доступна пользователям ChatGPT Plus, Pro, Team, а также в ограниченном виде - в бесплатной версии сервиса. Владельцы корпоративных и образовательных аккаунтов получат доступ к новой модели на следующей неделе.

Главной особенностью GPT-5 стала адаптивность - система способна подстраивать глубину анализа под сложность запроса. Для простых задач используется лёгкий режим gpt-5-main, а для более сложных подключается gpt-5-thinking. При этом алгоритм автоматически выбирает нужную стратегию, но пользователи могут вручную указать модели, что требуется более вдумчивый подход.

Для подписчиков ChatGPT Pro стал доступен отдельный режим GPT-5 Pro, ориентированный на глубокую проработку и точный анализ сложных вопросов. Согласно внутренним тестам, почти 68% экспертов отдали предпочтение именно этому варианту модели.

Особое внимание в GPT-5 уделено точности ответов: количество фактических ошибок по сравнению с GPT-4o сократилось в шесть раз. В режиме "thinking" уровень так называемых "галлюцинаций" не превышает 1,5%, даже при отсутствии подключения к интернету. Кроме того, модель стала лучше распознавать ситуации, в которых ей действительно нечего ответить.

Обновления коснулись и самого интерфейса ChatGPT, пользователи теперь могут менять стиль общения (например, сделать модель более ироничной или, наоборот, академичной), а также настраивать внешний вид чатов. Поведение ИИ стало менее "угодливым" - проявления излишней вежливости и согласия сократились более чем вдвое.