Компания OpenAI рассматривает возможность заключения контракта с НАТО на внедрение своих технологий искусственного интеллекта в инфраструктуру альянса. Об этом сообщает Reuters, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным агентства, речь может идти о применении решений OpenAI в неклассифицированных сетях НАТО — это системы, в которых не обрабатываются секретные данные и которые используются для административных и аналитических задач.

Как отмечает Reuters, обсуждение возможного сотрудничества проходит спустя несколько дней после того, как OpenAI заключила соглашение с Министерством обороны США на использование своих технологий.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что компания рассматривает возможность сотрудничества с НАТО. В публикации отмечалось, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время внутренней встречи говорил о планах внедрения технологий компании в сетях альянса.

Позднее представитель OpenAI уточнил, что Альтман оговорился, и речь идет только о внедрении решений компании в неклассифицированных сетях НАТО, а не в системах, где обрабатываются секретные данные.

Как отмечается в публикациях СМИ, потенциальное соглашение может стать очередным шагом OpenAI по расширению сотрудничества с государственными структурами и международными организациями в сфере применения технологий искусственного интеллекта.