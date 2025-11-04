Компания OpenAI подписала соглашение с Amazon Web Services (AWS) на сумму $38 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

В рамках семилетнего контракта OpenAI получит доступ к сотням тысяч графических процессоров Nvidia, необходимых для обучения и масштабирования систем искусственного интеллекта.

Агентство отмечает, что эта сделка стала очередным подтверждением превращения OpenAI "из исследовательской лаборатории в технологического гиганта, определяющего развитие индустрии искусственного интеллекта".

Для Amazon сотрудничество с OpenAI - демонстрация лидерства в сфере облачных вычислений и способности обслуживать крупнейшие в мире ИИ-инфраструктуры.

"Передовая инфраструктура AWS станет фундаментом для реализации амбиций OpenAI", - заявил генеральный директор AWS Мэтт Гарман.

Глава OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что масштабирование современных моделей требует "мощных и надёжных вычислительных ресурсов". По его словам, партнёрство с AWS укрепит экосистему, которая "станет движущей силой новой эпохи и сделает передовой ИИ доступным каждому".

Ранее у OpenAI было эксклюзивное облачное соглашение с Microsoft, однако на прошлой неделе истёк срок "преференциального статуса", что позволило компании сотрудничать с другими провайдерами.

Несмотря на новую сделку с AWS, OpenAI сохранит тесные связи с Microsoft - в компании подтвердили намерение закупить облачные услуги Azure на $250 млрд.