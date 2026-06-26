Оператор Qazcontent получил квартиру от имени Президента

В преддверии профессионального праздника журналистов от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева группе работников средств массовой информации были вручены ключи от новых квартир.

Торжественное мероприятие было организовано Фондом президентских инициатив "Dara". Составление списка нуждающихся в улучшении жилищных условий проводилось совместно с Фондом, Управлением делами Президента, местными органами исполнительной власти и редакциями средств массовой информации.

Советник – Пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров поздравил представителей СМИ с праздником и отметил, что эта традиция, инициированная Главой государства, поддерживается уже четвертый год подряд.

"Главным новшеством этого доброго начинания в нынешнем году стало предоставление квартир не только в столице, но и в Алматы, а также в областях. Цель – развитие региональной журналистики и социальная поддержка коллег. Таким образом, в канун своего профессионального праздника работники региональных изданий и корреспонденты республиканских СМИ стали обладателями собственного жилья. Без внимания не остались и наши коллеги из самых отдаленных уголков страны. Например, в этом году новоселье отметят журналисты из Аркалыка Костанайской области и Созакского района Туркестанской области", – сказал Пресс-секретарь Президента.

В этом году программа расширена: жильё предоставляется не только в Астане, но и в Алматы и регионах страны. Особое внимание уделено развитию региональной журналистики и социальной поддержке работников отрасли, включая сотрудников из отдалённых населённых пунктов.

Всего в 2026 году работникам СМИ будет предоставлено 66 квартир: 15 – в Астане, 15 – в Алматы и по 2 квартиры в 18 регионах. Списки получателей формировались совместно с Фондом президентских инициатив Dara, Управлением делами Президента, местными исполнительными органами и редакциями СМИ.

Среди награждённых – наш коллега, старший оператор "Qazcontent" Баглан Бегайдаров. Он имеет 13-летний опыт работы в телевизионном производстве и государственных медиа, занимается съёмкой рабочих поездок, заседаний Правительства, официальных встреч и интервью, а также производством видеоконтента.

Ему была вручена однокомнатная квартира, что стало признанием его многолетнего труда и вклада в развитие отечественной медиасферы.

Стоит отметить, что за предыдущие три года жилье получили 200 работников медиасферы.

Инициатива продолжает оставаться одной из значимых мер социальной поддержки работников СМИ в стране.