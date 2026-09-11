Операция на 16-й день жизни: в Актау впервые прооперировали новорожденного с грыжей позвоночника

В Мангистауской области впервые провели сложную нейрохирургическую операцию новорожденному. Ребенку было 16 дней, передает BAQ.KZ.

Малыш родился с менингорадикулоцеле. Это одна из форм спинномозговой грыжи, при которой позвоночный столб не смыкается полностью, и через дефект наружу выходит мешок с оболочками спинного мозга, спинномозговой жидкостью и нервными корешками.

Откуда берется такой диагноз

Дефект формируется в первые недели беременности, когда у эмбриона закрывается нервная трубка. По данным медицинских источников, на это уходит примерно первые сорок дней, и если процесс нарушается, позвоночник остается незакрытым.

Главной причиной врачи называют нехватку фолиевой кислоты у матери. Играют роль и наследственность, сахарный диабет у женщины, прием отдельных лекарств во время беременности.

Встречается патология нечасто. Оценки расходятся, разные источники называют от одного случая на тысячу новорожденных до одного на две-три тысячи. Обнаружить дефект можно еще на УЗИ во время беременности.

Минздрав РК

Последствия зависят от того, сколько нервных корешков попало в грыжевой мешок и где именно расположена грыжа. Разброс большой, от легких парезов до серьезного снижения мышечной силы, нарушений чувствительности и работы тазовых органов. Именно поэтому такие операции делают как можно раньше.

Как прошла операция

Во время вмешательства применялся интраоперационный нейромониторинг. Метод позволяет в реальном времени следить за работой нервной системы ребенка и предупреждать осложнения прямо по ходу операции. Для хирурга это возможность понимать, где проходят нервные структуры, и не задеть их.

Минздрав РК

Оперировал нейрохирург Ахмет Орын, ассистировал Ербол Кенжевалов. Нейромониторинг обеспечивала невропатолог Ботагоз Мулдашева, за анестезию отвечал анестезиолог-реаниматолог Амангельды Дуйсенбек.

Минздрав РК

«Операция была проведена ребенку на 16-17 день жизни. На сегодняшний день ребенок выписан из больницы и находится на амбулаторном наблюдении», - рассказал нейрохирург Ахмет Орын.

Что дальше

После операции ребенок оставался под постоянным наблюдением врачей и получал лечение. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, домой он уже выписан.

Впереди длительная работа. Ребенку предстоит непрерывная реабилитация, наблюдать его будут сразу четыре специалиста, нейрохирург, невропатолог, уролог и ортопед. Такой набор объясняется тем, что при этом диагнозе страдают и движение, и чувствительность, и работа мочевыводящей системы.

В больнице отмечают, что случай показывает расширение возможностей оказывать новорожденным сложную высокотехнологичную нейрохирургическую помощь на месте, без вывоза в другие регионы. Для семьи это означает, что ребенка не нужно везти через всю страну в первые недели жизни.