Операция на 16-й день жизни: в Актау впервые прооперировали новорожденного с грыжей позвоночника
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В Мангистауской области впервые провели сложную нейрохирургическую операцию новорожденному. Ребенку было 16 дней, передает BAQ.KZ.
Малыш родился с менингорадикулоцеле. Это одна из форм спинномозговой грыжи, при которой позвоночный столб не смыкается полностью, и через дефект наружу выходит мешок с оболочками спинного мозга, спинномозговой жидкостью и нервными корешками.
Откуда берется такой диагноз
Дефект формируется в первые недели беременности, когда у эмбриона закрывается нервная трубка. По данным медицинских источников, на это уходит примерно первые сорок дней, и если процесс нарушается, позвоночник остается незакрытым.
Главной причиной врачи называют нехватку фолиевой кислоты у матери. Играют роль и наследственность, сахарный диабет у женщины, прием отдельных лекарств во время беременности.
Встречается патология нечасто. Оценки расходятся, разные источники называют от одного случая на тысячу новорожденных до одного на две-три тысячи. Обнаружить дефект можно еще на УЗИ во время беременности.
Последствия зависят от того, сколько нервных корешков попало в грыжевой мешок и где именно расположена грыжа. Разброс большой, от легких парезов до серьезного снижения мышечной силы, нарушений чувствительности и работы тазовых органов. Именно поэтому такие операции делают как можно раньше.
Как прошла операция
Во время вмешательства применялся интраоперационный нейромониторинг. Метод позволяет в реальном времени следить за работой нервной системы ребенка и предупреждать осложнения прямо по ходу операции. Для хирурга это возможность понимать, где проходят нервные структуры, и не задеть их.
Оперировал нейрохирург Ахмет Орын, ассистировал Ербол Кенжевалов. Нейромониторинг обеспечивала невропатолог Ботагоз Мулдашева, за анестезию отвечал анестезиолог-реаниматолог Амангельды Дуйсенбек.
«Операция была проведена ребенку на 16-17 день жизни. На сегодняшний день ребенок выписан из больницы и находится на амбулаторном наблюдении», - рассказал нейрохирург Ахмет Орын.
Что дальше
После операции ребенок оставался под постоянным наблюдением врачей и получал лечение. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, домой он уже выписан.
Впереди длительная работа. Ребенку предстоит непрерывная реабилитация, наблюдать его будут сразу четыре специалиста, нейрохирург, невропатолог, уролог и ортопед. Такой набор объясняется тем, что при этом диагнозе страдают и движение, и чувствительность, и работа мочевыводящей системы.
В больнице отмечают, что случай показывает расширение возможностей оказывать новорожденным сложную высокотехнологичную нейрохирургическую помощь на месте, без вывоза в другие регионы. Для семьи это означает, что ребенка не нужно везти через всю страну в первые недели жизни.
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