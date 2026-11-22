Операцию по спасению лебедя провели на кладбище в Костанайской области
22 Ноября 2026, 21:07
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22 Ноября 2026, 21:0722 Ноября 2026, 21:07
254Фото: МЧС РК
В Житикаре Костанайской области спасатели освободили лебедя, который застрял в металлическом ограждении христианского кладбища. О происшествии сообщил местный житель, позвонивший на номер 112.
Прибывшие сотрудники МЧС помогли птице выбраться из ловушки и передали её горожанину для дальнейшего ухода. По данным спасателей, жизни лебедя теперь ничего не угрожает.
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