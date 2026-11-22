В Житикаре Костанайской области спасатели освободили лебедя, который застрял в металлическом ограждении христианского кладбища. О происшествии сообщил местный житель, позвонивший на номер 112.

Прибывшие сотрудники МЧС помогли птице выбраться из ловушки и передали её горожанину для дальнейшего ухода. По данным спасателей, жизни лебедя теперь ничего не угрожает.