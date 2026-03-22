В театре «Астана Опера» праздничный вечер, приуроченный к Наурызу, начался задолго до поднятия занавеса. Для зрителей оперы Сыдыка Мухамеджанова «Айсулу» в фойе театра подготовили особую театрализованную программу, которая стала ярким прологом к спектаклю, передает BAQ.KZ.

Гостей встречали артисты оперной труппы, хора и миманса в национальных костюмах, а также Қыдыр ата. В пространстве театра звучали национальные инструменты – жетиген, домбра, кобыз, дауылпаз.

Особое место в программе занял традиционный обряд «Беташар», который провели бабушки в национальных костюмах из Совета ветеранов Алматинского района во главе с Раушан Искаковой. Праздничную атмосферу дополнили шашу, баурсаки и другие блюда национальной кухни.

Продолжением вечера стала ретро-инсталляция в фойе театра. Пространство преобразилось в железнодорожный перрон 60–70-х годов, а голос из рупора объявил отправление поезда «Целиноград – Алматы».

Такая сценическая трансформация стала смысловым продолжением постановки и позволила зрителям еще до начала спектакля погрузиться в атмосферу времени, в котором разворачивается история главной героини.

Опера «Айсулу» – первая казахская комическая опера, написанная на современный сюжет. Ее действие переносит зрителей в эпоху 1960-70-х годов, поэтому праздничное оформление фойе стало органичной частью общего художественного замысла вечера.