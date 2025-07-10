Прокуратура столицы сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. Дело уже направлено в суд, передает BAQ.KZ.

В центре расследования — группа лиц, действия которых нанесли ущерб на сумму 4,6 млрд тенге и затронули интересы более 400 семей, мечтавших о собственном жилье.

Как установило следствие, организаторы схемы собирали деньги на строительство трех жилых комплексов, не имея при этом необходимых разрешительных документов и нарушая законодательство. При этом собранные средства использовались нецелевым образом, а строительство фактически не велось.

В связи с этим прокуроры обратились к казахстанцам:

"Перед покупкой квартиры обязательно проверяйте наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет защититься от мошенников".

Сейчас дело передано в суд, где фигурантам предстоит ответить по закону.