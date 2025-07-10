ОПГ облапошила 400 семей в Астане и оставила их без жилья
Уголовное дело по незаконному строительству в Астане направлено в суд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура столицы сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. Дело уже направлено в суд, передает BAQ.KZ.
В центре расследования — группа лиц, действия которых нанесли ущерб на сумму 4,6 млрд тенге и затронули интересы более 400 семей, мечтавших о собственном жилье.
Как установило следствие, организаторы схемы собирали деньги на строительство трех жилых комплексов, не имея при этом необходимых разрешительных документов и нарушая законодательство. При этом собранные средства использовались нецелевым образом, а строительство фактически не велось.
В связи с этим прокуроры обратились к казахстанцам:
"Перед покупкой квартиры обязательно проверяйте наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет защититься от мошенников".
Сейчас дело передано в суд, где фигурантам предстоит ответить по закону.
Самое читаемое
- Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания
- Почему сайт kyzdar.net до сих пор не заблокирован? МВД объяснило ситуацию
- Казахстанским спортсменам запретили открыто демонстрировать религиозные убеждения
- Перизат Кайрат заявила о побоях и давлении со стороны следствия
- Торговля людьми в Казахстане: рабство XXI века, о котором не принято говорить вслух