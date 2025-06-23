Министерство внутренних дел Казахстана ведёт системную работу по пресечению деятельности организованных преступных групп (ОПГ). С начала 2025 года возбуждено уже 51 уголовное дело в отношении лидеров и участников криминальных структур, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Особое внимание уделяется расследованиям в Алматы, где Департамент полиции раскрывает дела о преступных группах, замаскированных под охранные фирмы. Вместо законной деятельности эти структуры занимались хулиганством, вымогательствами и хранением оружия. Эти противоправные действия были пресечены в январе сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Кроме того, ведётся расследование семи дел, связанных с ОПГ транснационального характера, а также одного факта создания преступного сообщества. В частности, начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета, причастных к созданию и руководству транснациональным преступным сообществом. Среди фигурантов - лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.

Для сбора доказательной базы МВД сотрудничает с Комитетом национальной безопасности, Службой государственной охраны и Генеральной прокуратурой, включая работу на международном уровне. На данный момент к ответственности привлечено более 150 человек.

За последние два года уже завершено и направлено в суд свыше 90 уголовных дел, связанных с созданием и деятельностью ОПГ. В отношении 13 таких групп вынесены судебные решения, а свыше 130 фигурантов получили наказания вплоть до 20 лет лишения свободы. В числе громких дел - дело организованной группы, причастной к хищениям на объектах АО "Qarmet", где 24 человека были приговорены к разным срокам, включая лидера, осужденного на 12 лет.