ОПГ вымогателей угрожала расправой жителям Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых человек, подозреваемых в серии вымогательств.
Сколько денег требовали
Как сообщают правоохранители, в рамках досудебного расследования установлены три потерпевших. По предварительным данным, общий размер причиненного им материального ущерба превышает 3 млн тенге.
Следствие установило, что на протяжении месяца подозреваемые требовали у жителей Павлодара деньги, сопровождая свои требования угрозами физической расправы.
Кто задержан
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали шестерых человек.
Пятеро из них водворены в изолятор временного содержания.
По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
Расследование продолжается.
Самое читаемое
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Как определить, содержит ли чай краситель
- Дожди, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
- Родственники отравившихся рыбой в Мангистау просят Астану о помощи
- 2 415 участников: AI-хакатон в Астане установил мировой рекорд