ОПГ вымогателей угрожала расправой жителям Павлодарской области

В Павлодарской области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали шестерых человек, подозреваемых в серии вымогательств.

Сколько денег требовали

Как сообщают правоохранители, в рамках досудебного расследования установлены три потерпевших. По предварительным данным, общий размер причиненного им материального ущерба превышает 3 млн тенге.

Следствие установило, что на протяжении месяца подозреваемые требовали у жителей Павлодара деньги, сопровождая свои требования угрозами физической расправы.

Кто задержан

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и задержали шестерых человек.

Пятеро из них водворены в изолятор временного содержания.

По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проверяется возможная причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Расследование продолжается.