Опираться только на сырьевой сектор уже нельзя — эксперт

Развитие обрабатывающей промышленности является одним из ключевых условий устойчивого экономического роста Казахстана. Такое мнение выразил политолог Национального аналитического центра при Назарбаев Университете Расул Коспанов на встрече NAC Лектория, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан по-прежнему воспринимается как сырьевая страна, однако вместо обсуждения этой проблемы необходимо сосредоточиться на конкретных решениях.

"Казахстану, как государству, желающему занять достойное место под солнцем, важно укреплять обрабатывающую промышленность. Одно дело – добыть ресурсы и отправить их в необработанном виде за рубеж, другое – перерабатывать их внутри страны, создавая рабочие места и цепочки добавленной стоимости", – сказал Коспанов.

Политолог отметил, что именно этой теме посвящена очередная встреча NAC Лектория, где эксперты представили анализ развития обрабатывающей промышленности Казахстана за 2021–2025 годы. Исследование подготовили ведущие макроэкономисты Национального аналитического центра.

По словам Коспанова, несмотря на положительную динамику, развитию переработки мешает высокая доля нефтегазового сектора в экономике.

"Обрабатывающая промышленность растет, но ей непросто. Чтобы хотя бы на один процент увеличить ее долю на фоне такого крупного сырьевого сектора, требуются огромные усилия. К счастью, у правительства это постепенно получается", – отметил он.

Он подчеркнул, что развитие перерабатывающих производств напрямую связано с созданием новых рабочих мест и привлечением инвестиций.

В качестве примера Коспанов привел крупные промышленные проекты с участием иностранных инвесторов, которые, по его словам, будут усиливать промышленный потенциал страны.

При этом решающим фактором политолог считает не только инвестиции, но и изменение государственной политики.

"Инвестиции были и раньше. Но главным стало понимание правительства и политическая воля – осознание того, что опираться только на сырьевой сектор уже нельзя", – заявил он.

По словам Коспанова, интерес зарубежных инвесторов к Казахстану продолжает расти, особенно со стороны стран Запада, а также Китая, Южной Кореи и Японии. Он считает, что этому способствуют активные международные контакты руководства страны.