  17 Ноября, 09:31

Оползень на руднике в ДР Конго унес жизни свыше 30 шахтеров

Трагедия случилась после обрушения самодельного моста.

Сегодня, 08:50
pixabay.com
Сегодня, 08:50
Фото: pixabay.com

На юго-востоке Демократической Республики Конго по меньшей мере 32 шахтёра погибли в результате обрушения самодельного моста на кобальтовом руднике в провинции Луалаба, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.

Как сообщает AFP со ссылкой на местные власти, трагедия произошла 15 ноября, когда в районе возник оползень после проливных дождей.

Глава МВД провинции Рой Каумба Майонде заявил, что поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти. Губернатор Луалаба Фифи Массука в комментарии RFI также подчеркнула, что данные о погибших уточняются. Ассоциация горняков сообщает о 49 возможных жертвах и десятках пропавших без вести.

