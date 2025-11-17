Оползень на руднике в ДР Конго унес жизни свыше 30 шахтеров
Трагедия случилась после обрушения самодельного моста.
Сегодня, 08:50
81Фото: pixabay.com
На юго-востоке Демократической Республики Конго по меньшей мере 32 шахтёра погибли в результате обрушения самодельного моста на кобальтовом руднике в провинции Луалаба, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kommersant.
Как сообщает AFP со ссылкой на местные власти, трагедия произошла 15 ноября, когда в районе возник оползень после проливных дождей.
Глава МВД провинции Рой Каумба Майонде заявил, что поисково-спасательные работы продолжаются и число жертв может возрасти. Губернатор Луалаба Фифи Массука в комментарии RFI также подчеркнула, что данные о погибших уточняются. Ассоциация горняков сообщает о 49 возможных жертвах и десятках пропавших без вести.
