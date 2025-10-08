  • 8 Октября, 02:49

Оползень в Индии накрыл автобус: не менее 18 человек погибли

Троим удалось спастись.

Фото: India Today

В индийском штате Химачал-Прадеш произошла крупная трагедия — мощный оползень накрыл частный автобус с пассажирами, в результате чего погибли как минимум 18 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на India Today.

Автобус, следовавший по маршруту Маротан–Калаул, оказался под массой сошедшего грунта в районе моста Баллу в округе Биласпур. На его борту находились около 30 человек, троим удалось спастись.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и сотрудники экстренных служб.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выплате компенсаций из Фонда помощи премьер-министра.

