Опора ЛЭП рухнула на трассу в Акмолинской области после ДТП

В Акмолинской области после дорожно-транспортного происшествия на республиканскую трассу упала опора высоковольтной линии электропередачи. Инцидент произошёл 20 мая вблизи посёлка Косколь Астраханского района.

Как сообщили в районном акимате, в результате аварии была повреждена опора линии электропередачи ВЛ-500, которая обрушилась на проезжую часть. Из-за угрозы безопасности движение на участке дороги временно перекрыли.

По информации департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло на автодороге Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница России. Для легковых автомобилей организовали объезд через ближайший населённый пункт.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, дорожные и энергетические службы. Специалисты занимаются восстановлением линии электропередачи и устранением последствий аварии.

В полиции также сообщили, что водитель транспортного средства привлечён к ответственности в соответствии с законодательством.