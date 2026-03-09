Определен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по шорт-треку
С 13 по 15 марта в городе Монреаль (Канада) пройдет чемпионат мира по шорт-треку среди взрослых.
Сегодня 2026, 04:06
29Фото: НОК РК
Национальная сборная определилась с составом на чемпионат мира по шорт-треку ,передает BAQ.KZ.
В престижном соревновании примет участие и сборная Казахстана.
Список спортсменов:
Мужчины - Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Айбек Насен;
Женщины - Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек.
На данный момент на турнир уже зарегистрировались более 200 спортсменов из около 40 стран.
Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Пекине и в 2024 году в Роттердаме казахстанский спортсмен Денис Никиша завоевал серебряные медали на дистанции 500 метров.
