Национальная сборная определилась с составом на чемпионат мира по шорт-треку ,передает BAQ.KZ.

В престижном соревновании примет участие и сборная Казахстана.

Список спортсменов:

Мужчины - Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Айбек Насен;

Женщины - Ольга Тихонова, Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек.

На данный момент на турнир уже зарегистрировались более 200 спортсменов из около 40 стран.

Напомним, что на чемпионате мира 2025 года в Пекине и в 2024 году в Роттердаме казахстанский спортсмен Денис Никиша завоевал серебряные медали на дистанции 500 метров.