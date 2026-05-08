Определены финалисты всех еврокубков

Стали известны участники решающих матчей трёх главных клубных турниров Европы – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, передает BAQ.kz.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В решающем матче встретятся действующий победитель турнира «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Парижский клуб в полуфинале прошёл мюнхенскую «Баварию» по сумме двух матчей — 6:5, а английская команда оказалась сильнее мадридского «Атлетико» — 2:1. Отмечается, что в составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Финал Лиги Европы пройдёт 20 мая в Стамбуле на стадионе «Бешикташ». За трофей поборются английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». В полуфиналах английский клуб уверенно обыграл «Ноттингем Форест» — 4:1, а «Фрайбург» оказался сильнее португальской «Браги» — 4:3.

Решающий матч Лиги конференций состоится 27 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. В финале сыграют английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». «Кристал Пэлас» в полуфинале прошёл украинский «Шахтёр» (5:2), а испанский клуб оказался сильнее французского «Страсбура» (2:0).

Таким образом, в финалах еврокубков сезона 2025/26 примут участие три английских клуба – «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Также в решающих матчах сыграют представители Франции, Германии и Испании. Предстоящие финалы обещают стать одними из самых напряжённых и зрелищных в сезоне.