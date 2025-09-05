Сайт Flashscore.com подвёл итоги выступления футболистов сборной Казахстана в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Уэльса, завершившегося со счётом 0:1, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Лучшим игроком национальной команды признан защитник Нуралы Алип, получивший оценку 7,0 балла. Самыми слабыми в составе казахстанцев стали Дастан Сатпаев и Рамазан Оразов, их игра была оценена лишь в 6,1 балла.

После поражения от Уэльса в активе сборной Казахстана остаются три очка, набранные в матче с Лихтенштейном (2:0). Подопечные Али Алиева уже потерпели три поражения: дважды уступили Уэльсу (1:3 и 0:1), а также проиграли Северной Македонии (0:1).

Напомним, сборная Казахстана по футболу уступила Уэльсу со счётом 1:0.