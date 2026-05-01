Определены сильнейшие команды молодежного чемпионата Казахстана по муай-тай

В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по муай-тай среди юношей и молодежи, передает BAQ.KZ.

По итогам четырех дней соревнований лидерами общекомандного зачета стали:

1 место - Алматинская область

2 место - Алматы

3 место - Северо-Казахстанская область

Всего в турнире приняли участие 425 спортсменов из 16 регионов страны.

Отметим, что чемпионат носил отборочный статус: победители получили шанс представить страну на чемпионате мира среди школьников, который пройдет в июне в Куала-Лумпуре, а также на мировом первенстве среди молодежи в сентябре в Приштине (Косово).