Определены сильнейшие команды молодежного чемпионата Казахстана по муай-тай

Сегодня 2026, 21:29
Министерство туризма и спорта РК
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по муай-тай среди юношей и молодежи, передает BAQ.KZ.

По итогам четырех дней соревнований лидерами общекомандного зачета стали:

1 место - Алматинская область
2 место - Алматы
3 место - Северо-Казахстанская область

Всего в турнире приняли участие 425 спортсменов из 16 регионов страны.

Отметим, что чемпионат носил отборочный статус: победители получили шанс представить страну на чемпионате мира среди школьников, который пройдет в июне в Куала-Лумпуре, а также на мировом первенстве среди молодежи в сентябре в Приштине (Косово).

