Определены сильнейшие команды молодежного чемпионата Казахстана по муай-тай
Сегодня 2026, 21:29
Фото: Министерство туризма и спорта РК
В Астане завершился чемпионат Республики Казахстан по муай-тай среди юношей и молодежи, передает BAQ.KZ.
По итогам четырех дней соревнований лидерами общекомандного зачета стали:
1 место - Алматинская область
2 место - Алматы
3 место - Северо-Казахстанская область
Всего в турнире приняли участие 425 спортсменов из 16 регионов страны.
Отметим, что чемпионат носил отборочный статус: победители получили шанс представить страну на чемпионате мира среди школьников, который пройдет в июне в Куала-Лумпуре, а также на мировом первенстве среди молодежи в сентябре в Приштине (Косово).