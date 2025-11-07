  • 7 Ноября, 18:50

Определены знаменосцы Казахстана на Исламских играх в Эр-Рияде

Спортивная программа игр стартует 8 ноября.

Сегодня, 18:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нұрғали Жұмағазы Сегодня, 18:09
Сегодня, 18:09
82
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Определены спортсмены, которые понесут флаг Казахстана на церемонии открытия VI Игр исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Знаменосцами сборной Казахстана станут призёрка чемпионата Азии по дзюдо, чемпионка Кубка Азии Аруна Джангельдина, а также чемпион мира по тяжёлой атлетике Нургиса Адилетулы.

Торжественная церемония открытия VI Игр исламской солидарности состоится сегодня, 7 ноября.

Спортивная программа игр стартует 8 ноября.

Материал подготовлен при поддержке НОК РК, Корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" и АО "Самрук-Қазына".

Самое читаемое

Наверх