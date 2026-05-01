  • Главная
  • Новости
Определились четвертьфинальные пары Кубка Казахстана по футболу

Сегодня 2026, 08:54
АВТОР
Фото: sports.kz

Сформированы все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Последним участником этой стадии стал Ордабасы, который уверенно обыграл Каспий со счетом 3:0. В четвертьфинале команда из Шымкента встретится с Жетысу.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

Ордабасы — Жетысу
Актобе — Алтай
Женис — Кызылжар
Кайсар — Тобыл

Отметим, что борьбу за трофей уже завершили Кайрат и Астана, которые выбыли на стадии 1/8 финала.

Матчи четвертьфинала запланированы на 13 мая. Действующим обладателем Кубка является Тобыл.

Самое читаемое

Наверх