Определились четвертьфинальные пары Кубка Казахстана по футболу

Сформированы все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Последним участником этой стадии стал Ордабасы, который уверенно обыграл Каспий со счетом 3:0. В четвертьфинале команда из Шымкента встретится с Жетысу.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

Ордабасы — Жетысу

Актобе — Алтай

Женис — Кызылжар

Кайсар — Тобыл

Отметим, что борьбу за трофей уже завершили Кайрат и Астана, которые выбыли на стадии 1/8 финала.

Матчи четвертьфинала запланированы на 13 мая. Действующим обладателем Кубка является Тобыл.