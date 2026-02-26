Завершился стыковой раунд плей-офф Лига чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. По его итогам стали известны пары 1/8 финала главного клубного турнира Европы, сообщает BAQ.kz.

В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" "Реал" обыграл "Бенфику" со счетом 2:1 (первый матч — 1:0) и вышел в 1/8 финала. Один из голов забил Винисиус Жуниор. Главным арбитром встречи был Славко Винчич.

В Турине на стадионе "Альянц" "Ювентус" в меньшинстве победил "Галатасарай" — 3:2, однако по сумме двух матчей (2:5 в первой игре) в следующий раунд прошел турецкий клуб.

Пары 1/8 финала:

•ПСЖ — «Барселона» / «Челси»

•Галатасарай — «Ливерпуль» / «Тоттенхэм»

•Реал Мадрид — «Спортинг» / «Манчестер Сити»

•Аталанта — «Арсенал» / «Бавария»

•Ньюкасл Юнайтед — «Челси» / «Барселона»

•Атлетико Мадрид — «Тоттенхэм» / «Ливерпуль»

•Будё-Глимт — «Манчестер Сити» / «Спортинг»

•Байер — «Бавария» / «Арсенал»

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени. Матчи пройдут 10–11 и 17–18 марта 2026 года. Финал турнира примет стадион Пушкаш Арена в Будапеште — решающая игра назначена на 30 мая 2026 года.

Интрига на этой стадии серьезная: уже в 1/8 возможны топовые противостояния. Вопрос теперь один — кто дойдет до Будапешта.