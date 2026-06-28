Определились победители чемпионата Алматинской области по конкуру

В Алматинской области завершился чемпионат по конному спорту, по итогам которого определились победители в нескольких категориях. В любительском маршруте с высотой препятствий 100 см победу одержала Томирис Тельман на лошади Голд. Второе место занял Александр Кузевуанов на Бон Шевале, третье — Элина Герасименко на Валдае. Среди молодежи в возрасте от 12 до 17 лет на маршруте до 110 см лучшей стала Яна Жемчужина на Баварии.

Серебряную медаль завоевала Алина Бигалиева на Hi Diarado, бронзовую — Ансар Жумабеков на Astra. На маршруте 130 см победу одержала Нурилла Турисбекова на Кьюбеле, без ошибок преодолевшая основной маршрут и перепрыжку. Второе место заняла Яна Жемчужина на Баварии, третье — Ксения Баталова на Леди Ди. В соревнованиях молодых лошадей (5–6 лет) на маршруте до 120 см победителем стал Бекжан Байжанулы на Conquistador. Вторым финишировал Шынгыс Маликаждар на Караэле.

Ярким завершением турнира стал конкурс Six Bar Jump-off. Победительницей стала Нурилла Турисбекова на Кьюбеле, преодолевшая высоту 170 сантиметров. Второе место занял Аян Гани на Froschkonig K с результатом 160 сантиметров. Третье место разделили Бекжан Байжанулы на First of All и Шынгыс Маликаждар на Манфрет Эвонсе, преодолевшие планку в 140 сантиметров.