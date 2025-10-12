Определились победители чемпионата Казахстана по кокпару
В Шымкенте завершился XXIV чемпионат Казахстана по кокпару среди взрослых.
В соревнованиях приняли участие более 180 кокпаристов со всей страны, которые были разделены на 15 команд в 4 группы. Лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал и сразились в финале, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В упорной борьбе, которая длилась семь дней, команда Жамбылской области "Аулиеата" побила свой рекорд, одержала очередную победу и стала 15-м чемпионом Казахстана.
Команда Шымкента завоевала серебряную медаль, а кокпаристы Астаны одержали победу над соперниками из Кызылординской области со счётом 3:2, войдя в тройку лучших и став бронзовым призёром чемпионата страны.
Также в рамках чемпионата состоялось соревнование лошадей, показавших мастерство, и чемпионом стал столичный скакун "Саян".
Победители и призёры, а также лучшие спортсмены были награждены денежными призами от Федерации кокпара Республики Казахстан.
Стоит отметить, что это грандиозное соревнование является 24-м чемпионатом страны в истории чемпионатов Казахстана.
