Определились победители Кубка Казахстана по лыжным гонкам в скиатлоне
Сегодня, 04:35
Фото: НОК РК
В Щучинске продолжается Кубок Казахстана по лыжным гонкам, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В рамках турнира были разыграны медали в скиатлоне — спортсмены преодолевали 20 километров: 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом.
У мужчин победу одержал Амиргали Муратбеков. Вторым финишировал Наиль Башмаков, третье место занял Владислав Ковалев. В женском скиатлоне золото завоевала Надежда Степашкина. Серебряную медаль выиграла Ксения Шалыгина, бронза досталась Ангелине Шурыге.
