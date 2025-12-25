В Щучинске продолжается Кубок Казахстана по лыжным гонкам, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В рамках турнира были разыграны медали в скиатлоне — спортсмены преодолевали 20 километров: 10 км классическим стилем и 10 км свободным ходом.

У мужчин победу одержал Амиргали Муратбеков. Вторым финишировал Наиль Башмаков, третье место занял Владислав Ковалев. В женском скиатлоне золото завоевала Надежда Степашкина. Серебряную медаль выиграла Ксения Шалыгина, бронза досталась Ангелине Шурыге.