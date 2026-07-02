После завершения очередных матчей 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года стали известны пять пар 1/8 финала, передает BAQ.KZ.

Первый матч этой стадии пройдет 4 июля в Хьюстоне. За путевку в четвертьфинал сыграют Канада и Марокко. Начало встречи – в 22:00 по времени Казахстана. Канадцы в предыдущем раунде обыграли ЮАР со счетом 1:0, а Марокко прошло Нидерланды, победив в серии пенальти после ничьей 1:1 (3:2).

В ночь на 5 июля во Филадельфии встретятся Франция и Парагвай. Матч начнется в 02:00. Французы уверенно победили Швецию (3:0), а Парагвай стал автором одной из главных сенсаций турнира, выбив Германию в серии пенальти после ничьей 1:1 (4:3).

В ночь на 6 июля в Ист-Ратерфорде сыграют Бразилия и Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 01:00. Бразильцы прошли Японию (2:1), а норвежцы впервые в своей истории выиграли матч плей-офф чемпионата мира, победив Кот-д’Ивуар (2:1).

Еще одну путевку в четвертьфинал разыграют Мексика и Англия. Их встреча состоится в ночь на 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 05:00. Мексиканцы обыграли Эквадор (2:0), а англичане совершили волевую победу над ДР Конго (2:1).

Пятую пару составили Бельгия и США. Матч пройдет в ночь на 7 июля в Сиэтле, начало – в 05:00. Бельгийцы победили Сенегал (3:2), а сборная США, несмотря на удаление Фоларина Балогуна, обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0.

Оставшиеся участники 1/8 финала определятся после завершения остальных матчей стадии 1/16 финала.