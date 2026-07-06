Определились с кандидатами: В партийный список партии "Ауыл" вошли 69 человек

Делегаты внеочередного XXVI Съезда партии "Ауыл" единогласно утвердили предвыборную программу, партийный список кандидатов в депутаты Курултая Республики Казахстан и новый состав Политического совета партии.

Партийный список кандидатов в депутаты состоит из 69 человек. Из них 71% мужчины, 29% женщины. Кроме того, среди кандидатов представлены 6 лиц с инвалидностью. Свыше 56% кандидатов – это люди в возрасте от 35 до 55 лет. Доля кандидатов в возрасте от 25 до 35 лет составляет 14,5%.

Новый состав Политсовета партии состоит из 29 человек. Из них 48,2% с отрасли сельского хозяйства 13,7% с образования, а также есть представители сферы финансов, экономики и бизнеса.

Предвыборная программа партии "Ауыл" состоит из четырех ключевых аспектов, охватывающих итоги работы фракции партии в Мажилисе Парламента, а так же семи направлении развития регионов. В том числе: вопросов продовольственной безопасности, инфраструктуры и социальной политики и экологии. В предвыборную программу вошли идеи и обращения казахстанцев, которые были собраны с помощью специально созданной цифровой платформы. На нее поступило более 75 тысяч предложений и запросов.