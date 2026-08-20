Определились соперники казахстанских мастеров настольного тенниса на турнире в Германии

В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из 20 стран. В их числе представители команды Казахстана - Алан Курмангалиев, Айдос Кенжегулов, Санжар Жубанов и Жанерке Кошкумбаева.

Сегодня стали известны соперники казахстанских спортсменов, которые начнут турнир с группового этапа.

Матчи группового этапа:

Санжар Жубанов - Амирмахди Кешаварзи (Иран), Алекси Рясянен (Финляндия).

Айдос Кенжегулов - Ценг Цзы-Ю (Китайский Тайбэй), Кристиан Нгелека (Конго).

Жанерке Кошкумбаева - Иоана Сингеорзан (Румыния), Александра Михалак (Польша), Зузанна Павелец (Польша).

Алан Курмангалиев начнет выступление на турнире сразу со стадии 1/16 финала.