Определились соперники казахстанских мастеров настольного тенниса на турнире в Германии
С 19 по 23 августа в столице Германии Берлине пройдет международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Berlin.
20 Августа 2026, 07:11
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20 Августа 2026, 07:1120 Августа 2026, 07:11
93Фото: Министерство туризма и спорта РК
В этом году в соревнованиях примут участие спортсмены из 20 стран. В их числе представители команды Казахстана - Алан Курмангалиев, Айдос Кенжегулов, Санжар Жубанов и Жанерке Кошкумбаева.
Сегодня стали известны соперники казахстанских спортсменов, которые начнут турнир с группового этапа.
Матчи группового этапа:
Санжар Жубанов - Амирмахди Кешаварзи (Иран), Алекси Рясянен (Финляндия).
Айдос Кенжегулов - Ценг Цзы-Ю (Китайский Тайбэй), Кристиан Нгелека (Конго).
Жанерке Кошкумбаева - Иоана Сингеорзан (Румыния), Александра Михалак (Польша), Зузанна Павелец (Польша).
Алан Курмангалиев начнет выступление на турнире сразу со стадии 1/16 финала.
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