Житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день
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В Усть-Каменогорске полиция установила подозреваемого в краже имущества из магазина в одном из торговых центров города. Ущерб оценили в 157 495 тенге.
В полицию поступило заявление о краже трех пар наушников из магазина. По предварительным данным, неизвестный тайно похитил имущество, причинив владельцу материальный ущерб на сумму свыше 157 тысяч тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска.
Как произошла кража
Как установило следствие, мужчина дважды приходил в магазин. Во время первого визита он похитил часть товара, после чего продал его случайному прохожему за 10 тысяч тенге.
Через несколько часов подозреваемый вернулся в магазин и похитил оставшееся имущество. Его он также реализовал за 10 тысяч тенге.
Что грозит подозреваемому
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает, что хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием. При обнаружении противоправных действий граждан призывают незамедлительно обращаться в полицию.
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