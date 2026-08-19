Житель Усть-Каменогорска дважды обокрал магазин за один день

В Усть-Каменогорске полиция установила подозреваемого в краже имущества из магазина в одном из торговых центров города. Ущерб оценили в 157 495 тенге.

В полицию поступило заявление о краже трех пар наушников из магазина. По предварительным данным, неизвестный тайно похитил имущество, причинив владельцу материальный ущерб на сумму свыше 157 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска.

Как произошла кража

Как установило следствие, мужчина дважды приходил в магазин. Во время первого визита он похитил часть товара, после чего продал его случайному прохожему за 10 тысяч тенге.

Через несколько часов подозреваемый вернулся в магазин и похитил оставшееся имущество. Его он также реализовал за 10 тысяч тенге.

Что грозит подозреваемому

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам кражи. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает, что хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием. При обнаружении противоправных действий граждан призывают незамедлительно обращаться в полицию.