Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии, передаёт BAQ.KZ.

24-летний спортсмен одержал победу в мужском скоростном спуске, показав лучший результат на одной из самых сложных трасс мирового горнолыжного спорта — Стельвио.

Благодаря этой победе Франьо фон Алльмен вписал свое имя в историю, став действующим чемпионом мира и Олимпийских игр.

Напомним, Олимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 22 февраля.