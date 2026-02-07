Определился обладатель первой золотой медали Олимпиады-2026
Сегодня, 18:21
157Фото: НОК РК
Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым чемпионом Олимпийских игр 2026 года, которые проходят в Италии, передаёт BAQ.KZ.
24-летний спортсмен одержал победу в мужском скоростном спуске, показав лучший результат на одной из самых сложных трасс мирового горнолыжного спорта — Стельвио.
Благодаря этой победе Франьо фон Алльмен вписал свое имя в историю, став действующим чемпионом мира и Олимпийских игр.
Напомним, Олимпиада-2026 проходит в Италии с 6 по 22 февраля.
