Определился полный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры-2026

Сегодня, 20:23
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. В составе сборной Казахстана на Олимпиаде выступят 36 спортсменов, передает BAQ.KZ.

На данный момент у Казахстана имеются лицензии по следующим видам спорта:

Фристайл-могул - 4 спортсмена.

Фристайл-акробатика - Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас.

Биатлон - 2 мужчины и 2 женщины (имена спортсменов будут определены после заседания тренерского штаба национальной сборной).

Горнолыжный спорт - Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.

Лыжное двоеборье - 1 спортсмен.

Лыжные гонки - 7 спортсменов.

Прыжки на лыжах с трамплина - 2 спортсмена.

Конькобежный спорт - 5 спортсменов (Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко).

Шорт-трек - 4 спортсмена (Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан).

Фигурное катание - Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.

Отметим, что это показатели по итогам лицензионных этапов сезона 2025–2026 годов. В дальнейшем возможно выделение дополнительных квот за счёт Международного олимпийского комитета.

Окончательная информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января. XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

