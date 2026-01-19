С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. В составе сборной Казахстана на Олимпиаде выступят 36 спортсменов, передает BAQ.KZ.

На данный момент у Казахстана имеются лицензии по следующим видам спорта:



Фристайл-могул - 4 спортсмена.



Фристайл-акробатика - Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас.



Биатлон - 2 мужчины и 2 женщины (имена спортсменов будут определены после заседания тренерского штаба национальной сборной).



Горнолыжный спорт - Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.



Лыжное двоеборье - 1 спортсмен.



Лыжные гонки - 7 спортсменов.



Прыжки на лыжах с трамплина - 2 спортсмена.



Конькобежный спорт - 5 спортсменов (Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко).



Шорт-трек - 4 спортсмена (Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан).



Фигурное катание - Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.



Отметим, что это показатели по итогам лицензионных этапов сезона 2025–2026 годов. В дальнейшем возможно выделение дополнительных квот за счёт Международного олимпийского комитета.



Окончательная информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января. XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.