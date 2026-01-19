Определился полный состав сборной Казахстана на Олимпийские игры-2026
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. В составе сборной Казахстана на Олимпиаде выступят 36 спортсменов, передает BAQ.KZ.
На данный момент у Казахстана имеются лицензии по следующим видам спорта:
Фристайл-могул - 4 спортсмена.
Фристайл-акробатика - Динмухаммед Райымкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов, Асан Асылхан, Аяна Жолдас.
Биатлон - 2 мужчины и 2 женщины (имена спортсменов будут определены после заседания тренерского штаба национальной сборной).
Горнолыжный спорт - Ростислав Хохлов, Александра Скороходова.
Лыжное двоеборье - 1 спортсмен.
Лыжные гонки - 7 спортсменов.
Прыжки на лыжах с трамплина - 2 спортсмена.
Конькобежный спорт - 5 спортсменов (Евгений Кошкин, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Надежда Морозова, Арина Ильященко).
Шорт-трек - 4 спортсмена (Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан).
Фигурное катание - Михаил Шайдоров, Софья Самоделкина.
Отметим, что это показатели по итогам лицензионных этапов сезона 2025–2026 годов. В дальнейшем возможно выделение дополнительных квот за счёт Международного олимпийского комитета.
Окончательная информация по олимпийским лицензиям станет известна в конце января. XXV зимние Олимпийские игры пройдут в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.
Самое читаемое