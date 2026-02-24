  • Главная
Определился тренерский штаб сборной Казахстана по футболу

Фото: Pixabay.com

Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана под руководством Байсуфинова, передает BAQ.KZ со ссылкой на спортивные СМИ.

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана на сезон 2026/27 во главе с Талгатом Байсуфиновым определён.

Иван Азовский — помощник главного тренера
Марат Еслямов — помощник главного тренера
Елдос Ахметов — помощник главного тренера
Юрий Новиков — тренер вратарей
Мухтар Еримбетов — тренер по физической подготовке

В конце прошлого месяца Талгат Маруанович был официально назначен главным тренером сборной Казахстана.

