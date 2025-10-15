С 14 по 19 октября сборная Казахстана по футзалу проведет тренировочный сбор, во время которого предусмотрены два матча против сборной Узбекистана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

"На октябрьский сбор вызвано 17 футзалистов. Только один из них - Александр Дерябин - представляет иностранный клуб, все остальные - представители казахстанского первенства", - пишет спортивный порта.

Таким образом, состав сборной Казахстана по футзалу на матчи против Узбекистана:

Вратари: Талгат Утепбергенов ("Атырау"), Бакдаулет Умирзаков ("Астана"), Артур Галиханов ("Аят");

Универсалы: Альберт Акбаликов, Нурканат Бактияров ( оба — "Актобе"), Рамазан Бисембайулы ("Атырау"), Азат Валиуллин, Иван Марахов (оба — "Аят"), Ильяс Болекбаев ("Байтерек"), Эдсон Гомес Дос Сантос, Биржан Оразов, Дамир Каирбай (все — "Кайрат"), Тимур Малибеков ("Тулпар"), Акжол Дарибай, Абдирасул Абдуманапулы, Нурсултан Пиялы (все — "Семей"), Александр Дерябин ("Тюмень", Россия).

Матчи пройдут в спортивном комплексе "Юнусабад", и вход на них, по заявлению принимающей стороны, совершенно бесплатный.