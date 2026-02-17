Определён состав сборной Казахстана на Паралимпиаду-2026 в Италии
Сегодня 2026, 14:37
Семь казахстанских параспортсменов будут представлять Казахстан на XIV зимних Паралимпийских играх, которые пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Минтуризма и спорта Казахстана, сборная Казахстана выступит в соревнованиях по пара лыжным гонкам и пара биатлону. В состав национальной команды вошли Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачёва, Нурлан Алимулы и Денис Кобаль.
– В настоящее время спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы в городе Санкт‑Мориц (Швейцария), – проинформировали в ведомстве.
В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей, участие примут более 600 спортсменов со всего мира. Программа Игр включает пара сноуборд, пара хоккей, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, пара биатлон и пара лыжные гонки.
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр состоится 6 марта на арене Арена ди Верона.
