  • Определён состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по фигурному катанию

Сегодня 2026, 15:14
Международный союз конькобежцев представил участников юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллинне (Эстония), передает BAQ.KZ.

Сборную Казахстана представят следующие спортсмены:

  • Артур Смагулов
  • Карина Шеина
  • Сафия Абаева (запасная)
  • Вероника Ким (запасная)
  • Анна Санникова (запасная).

Юниорский ЧМ пройдет с 3 по 8 марта.

