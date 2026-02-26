Определён состав сборной Казахстана на юниорский ЧМ по фигурному катанию
Сегодня 2026, 15:14
Международный союз конькобежцев представил участников юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в Таллинне (Эстония), передает BAQ.KZ.
Сборную Казахстана представят следующие спортсмены:
- Артур Смагулов
- Карина Шеина
- Сафия Абаева (запасная)
- Вероника Ким (запасная)
- Анна Санникова (запасная).
Юниорский ЧМ пройдет с 3 по 8 марта.
