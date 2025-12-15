Для подведения итогов 2025 года было проведен общереспубликанский социологический опрос с участием 1000 респондентов из всех регионов Казахстана. Его данные показывают: граждане положительно оценивают уходящий год. В условиях глобальной турбулентности подобный результат отражает высокий уровень адаптации к происходящим изменениям, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Национальный аналитический центр.

Год личных достижений и стабильности

Когда людям задавали первый вопрос: "Каким для вас был 2025 год?", многие сначала задумывались. В шуме повседневности порой сложно заметить, что год приносит не только вызовы, но и маленькие и большие победы. Однако результаты показали, что позитивные изменения в 3,5 раза превзошли негативные: если неуспешным год назвали только 11%, то удачным – 37%. Для большинства же год был "обычным" (52%), без преобладания позитивных или негативных тенденций.

События, которые сформировали настроение года

Говоря об успехах 2025 года, казахстанцы в первую очередь отмечали такие сферы, как спорт, технологии и цифровизацию, развитие киноиндустрии, промышленности, строительство школ, больниц и других социальных объектов.

А когда респондентам предложили назвать самые яркие и позитивные события 2025 года, то наибольшее число упоминаний получили:

исторический матч "Кайрат – Реал Мадрид" и другие достижения наших спортсменов,

концерты мировых звезд (J Lo, Backstreet Boys) и празднование различных юбилеев (180-летие Абая, 80-летие Победы, 30-летие Конституции и других),

открытие новых школ и больниц, улучшение инфраструктуры (дороги, благоустройство и т.д.),

прорывы в искусственном интеллекте (Alem.ai, суперкомпьютер, Higgsfield AI),

международные встречи Президента (Дональд Трамп, Си Цзиньпин и т.д.).

Важно, что позитивные события отражают не только эмоциональные впечатления, но и видимые изменения в разных сферах жизни – от образования и здравоохранения до экологии и технологий.

На этом фоне поддержка курса развития страны подтверждается прямыми цифрами исследования:

71% казахстанцев считают, что страна развивается в правильном направлении. Это говорит о том, что большинство граждан связывают события года с поступательным развитием и устойчивостью государственной политики.

77% поддерживают деятельность Президента. Высокий уровень поддержки отражает восприятие Президента как лидера, который определяет правильный вектор развития страны.

Комбинация уверенности в направлении развития страны и высокой поддержки Президента говорит о преобладании консенсуса относительно общего вектора движения Казахстана.