Социальные выплаты на 860 млрд тенге оптимизируют в Казахстане

В Казахстане более половины расходов государственного бюджета приходится на социальную сферу. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

По словам заместителя Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, в целом по республиканскому и местным бюджетам социальные расходы составляют 50,2 %, что является значительной долей.

"Поэтому задача, которую мы сейчас решаем, – это оптимизация социальных выплат. Социальная помощь должна направляться туда, где она действительно необходима. Речь не идет о прекращении выплат – мы говорим об их более точной настройке", – отметил Жумангарин.

Он сообщил, что с следующего года в бюджете планируется оптимизировать порядка 860 миллиардов тенге социальных платежей.

При этом высвобожденные средства, по его словам, будут перераспределены на развитие образования, науки, здравоохранения, спорта, туризма и культуры.