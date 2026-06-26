Социальные выплаты на 860 млрд тенге оптимизируют в Казахстане
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В Казахстане более половины расходов государственного бюджета приходится на социальную сферу. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
По словам заместителя Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин, в целом по республиканскому и местным бюджетам социальные расходы составляют 50,2 %, что является значительной долей.
"Поэтому задача, которую мы сейчас решаем, – это оптимизация социальных выплат. Социальная помощь должна направляться туда, где она действительно необходима. Речь не идет о прекращении выплат – мы говорим об их более точной настройке", – отметил Жумангарин.
Он сообщил, что с следующего года в бюджете планируется оптимизировать порядка 860 миллиардов тенге социальных платежей.
При этом высвобожденные средства, по его словам, будут перераспределены на развитие образования, науки, здравоохранения, спорта, туризма и культуры.
"Базовые социальные выплаты сохраняются, но требования к их получателям будут ужесточаться. Население у нас разделено на категории A, B, C, D и E. Для категорий A и B, то есть наиболее обеспеченных граждан, подходы будут пересмотрены", – добавил он.
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