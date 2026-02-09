Казахстанская федерация футбола опубликовала календарь первых трех туров Казахстанской премьер-лиги сезона 2026 года, сообщает BAQ.kz.

Согласно предварительному плану, старт чемпионата намечен на 7 марта.

Центральным матчем первого тура станет противостояние "Астаны" и "Тобола", которое пройдет в столице. Встреча второй и третьей команд прошлого чемпионата вызывает повышенный интерес, учитывая статус костанайцев как действующего обладателя Кубка Казахстана. В межсезонье "Тобол" активно поработал на трансферном рынке, тогда как "Астана" подходит к новому сезону на фоне разговоров о возможном спаде и усилении конкуренции со стороны "Кайрата". Ответы на эти вопросы во многом даст очный матч.

Еще одной заметной игрой первого тура станет встреча "Актобе" и "Елимая" в Актобе. Действующий чемпион страны "Кайрат" начнет защиту титула выездным матчем против "Жетысу".

Дебютант премьер-лиги "Иртыш" стартует в КПЛ гостевой встречей с "Кызылжаром" в Петропавловске. Два других новичка элитного дивизиона — "Алтай" и "Каспий" — сыграют между собой в Усть-Каменогорске.

Первые туры обещают болельщикам серьезную интригу. Календарь, подготовленный с использованием искусственного интеллекта, представлен вниманию общественности.

Отмечается, что календарь первых туров был сгенерирован с применением технологий искусственного интеллекта. Решение разработано отечественными специалистами и основано на классической бергеровской схеме, которая исключает влияние человеческого фактора и позволяет учитывать расширенный набор параметров при формировании расписания.

Полный календарь сезона-2026 будет официально опубликован после утверждения Исполкомом КФФ.