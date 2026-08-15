Опубликован курс валют на 15 августа
По каким курсам покупают и продают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента?
15 Августа 2026, 11:47
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