Опубликован курс валют на 15 августа

По каким курсам покупают и продают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента?

15 Августа 2026, 11:47
АВТОР
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©BAQ.KZ 15 Августа 2026, 11:47
15 Августа 2026, 11:47
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Фото: ©BAQ.KZ

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменных пунктах Астаны:

  • доллар: покупка – 460,01 тенге, продажа – 467,01 тенге;
  • евро: покупка – 523,80 тенге, продажа – 540,05 тенге;
  • рубль: покупка – 5,17 тенге, продажа – 5,47 тенге.

В обменных пунктах Алматы:

  • доллар: покупка – 463,16 тенге, продажа – 465,55 тенге;
  • евро: покупка – 532,88 тенге, продажа – 538,05 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 5,30–5,45 тенге.

В Шымкенте:

  • доллар: покупка – 463,98 тенге, продажа – 466,05 тенге;
  • евро: покупка – 515,78 тенге, продажа – 538,80 тенге;
  • рубль: покупка – 5,28 тенге, продажа – 5,36 тенге.

Официальный курс валют на сегодня составляет: 1 доллар – 464,02 тенге, 1 евро – 536,18 тенге, 1 рубль – 5,54 тенге.

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