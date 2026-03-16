Опубликован рейтинг крупнейших налогоплательщиков Казахстана
По данным аналитиков Finprom, наибольший объём налоговых отчислений среди строительных компаний в 2025 году обеспечил холдинг BI Group, значительно опередив остальных игроков рынка
Сегодня 2026, 17:05
Сегодня 2026, 17:05Сегодня 2026, 17:05
Строительная отрасль Казахстана остаётся одним из ключевых драйверов экономики и крупным донором бюджета. По итогам 2025 года 26 крупнейших компаний сектора перечислили в казну более 312 млрд тенге налогов, передает BAQ.kz.
Рост строительной отрасли
Строительная отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост и остаётся одной из наиболее динамичных сфер экономики Казахстана. По итогам 2025 года вклад сектора в ВВП страны составил 6,1%, или 9,6 трлн тенге, а годовой рост достиг 15,9% - один из самых высоких показателей среди отраслей.
Ввод жилья продолжает расти
Одновременно увеличиваются объёмы жилищного строительства. За год в Казахстане было введено в эксплуатацию более 20 млн кв. м жилья, что на 5,1% больше, чем годом ранее. При этом около 90% всего нового жилья построили частные застройщики.
Благодаря активному строительству увеличивается и общий жилищный фонд страны. В 2025 году его площадь выросла на 13 млн кв. м, достигнув 447,3 млн кв. м.
Обеспеченность жильём составила 25,1 кв. м на человека:
- в городах - 27,4 кв. м,
- в сельской местности - 21,3 кв. м.
Лидеры по налоговым выплатам
Строительная отрасль остаётся важным источником налоговых поступлений в бюджет.
Лидером среди строительных компаний по объёму налоговых выплат стал BI Group, перечисливший 90 млрд тенге — в несколько раз больше, чем другие участники рынка. За год налоговые отчисления холдинга выросли почти на 40%, а за последние пять лет компания суммарно выплатила около 300 млрд тенге налогов.
Топ крупнейших налогоплательщиков отрасли
На втором месте расположился национальный оператор автомобильных дорог KazAutoZhol с налоговыми выплатами 28,2 млрд тенге.
Третью позицию заняла строительная компания Sенiмдi Құрылыс, работающая преимущественно в горнодобывающем секторе. По итогам года она перечислила 26,3 млрд тенге, однако по сравнению с предыдущим годом объём налогов снизился на 54,5%.
В первую пятёрку также вошли:
- BAZIS-A — 24,2 млрд тенге,
- Integra Construction KZ — 22,7 млрд тенге.
Более 300 млрд тенге налогов
Всего 26 крупнейших компаний строительного сектора перечислили в бюджет страны более 312 млрд тенге, что на 10% больше, чем годом ранее.
Эксперты отмечают, что значительные налоговые отчисления крупнейших игроков подтверждают устойчивость строительной отрасли и её важную роль в формировании экономической активности и бюджетных поступлений Казахстана.
