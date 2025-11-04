С 7 по 21 ноября 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся 6-е Игры исламской солидарности, проходящие под эгидой ISSA (Спортивной ассоциации исламской солидарности), Олимпийского и Параолимпийского комитета Саудовской Аравии, передаёт BAQ.KZ.

Игры объединят порядка 3000 спортсменов из 57 стран, которые разыграют награды в 25 видах спорта, включая два параспорта и два демонстрационных направления.

В разные годы Игры принимали Мекка (2005), Палембанг (2013), Баку (2017) и Конья (2021). В 2009 году турнир, запланированный в Тегеране, не состоялся.

Казахстан будет представлен более чем 100 спортсменами. В состав сборной страны входят участники Олимпийских игр, чемпионы мира и призеры международных турниров. За всю историю Игр казахстанцы завоевали 134 медали: 42 золотые, 36 серебряных, 56 бронзовых.

В программу вошли олимпийские и национальные дисциплины региона, в частности: футзал, волейбол, бокс, дзюдо, плавание, настольный теннис, тяжелая атлетика, муай-тай, киберспорт, гандбол, дуатлон, таеквондо, легкая атлетика и пара-атлетика, баскетбол 3×3, фехтование, прыжки (высота и тройной), верблюжьи бега, борьба, джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг, конный спорт, каратэ, ушу, а также демонстрационные виды, в которые вошли пенчак силат и кураш.

Соревнования пройдут на четырех ключевых площадках Эр-Рияда:

- Prince Faisal bin Fahad Sports City

- Boulevard Riyadh City

- Olympic Complex Green Hall

- Al Janadriyah Field

Дополнительно будут задействованы временные инфраструктурные зоны рядом с основными аренами.

Расписание спортивных мероприятий:

4 - 6 ноября: футзал, волейбол, бокс, дзюдо, демонстрационные дисциплины;

8 - 13 ноября: плавание, настольный теннис, тяжёлая атлетика, каратэ, гандбол;

12-20 ноября: легкая атлетика, конный спорт, ушу, таеквондо, баскетбол 3×3, фехтование;

18-21 ноября: верблюжьи бега, борьба, пара-пауэрлифтинг, финалы по игровым видам.

В расписании возможны изменения.

Для многих стран-участниц Игры станут подготовительным этапом к Азиаде-2026 и Олимпиаде-2028, а для молодых спортсменов – дебютом на международной арене.