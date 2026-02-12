Опубликовано расписание соревнований Олимпиады-2026 на 12 февраля
Сегодня, 07:41
100Фото: Pixabay.com
Национальный Олимпийский комитет опубликовал расписание соревнований, в которых будут участвовать казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2026 12 февраля, передаёт BAQ.KZ.
Трансляцию игр можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар", Jibek Joly.
