Опубликовано расписание соревнований Олимпиады-2026 на 15 февраля

Сегодня 2026, 12:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 12:34
Сегодня 2026, 12:34
84
Фото: Pixabay.com

Национальный Олимпийский комитет опубликовал расписание соревнований, в которых будут участвовать казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2026 13 февраля, передаёт BAQ.KZ.

Трансляцию игр можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар", Jibek Joly.

Самое читаемое

Наверх