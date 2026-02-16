Национальный Олимпийский комитет опубликовал расписание соревнований, в которых будут участвовать казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2026 13 февраля, передаёт BAQ.KZ.

Трансляцию игр можно посмотреть на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, "Хабар", Jibek Joly.