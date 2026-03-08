Опубликовано расписание выступлений паралимпийцев на 8 марта
Сегодня 2026, 05:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 05:16Сегодня 2026, 05:16
123Фото: depositphotos
Министерство туризма и спорта опубликовало расписание стартов Паралимпийских Игр на 8 марта, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Иранский дрон нанес удар по элитному небоскребу в Дубае
- Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атаки на аэропорт Нахчывана
- Казахстанские учёные создали устройство для выработки энергии из вибраций