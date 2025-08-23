Стали известны имена студентов, получивших государственные образовательные гранты для обучения в магистратуре в Казахстане на 2025-2026 учебный год, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве науки и высшего образования РК, распределение грантов проводилось на конкурсной основе по итогам комплексного тестирования. Участниками конкурса стали более 20 тысяч претендентов. Для поступления на научно-педагогическое направление требовалось набрать не менее 75 баллов, на профильное - от 30 баллов.

Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года (включительно).

С полным списком обладателей образовательных грантов можно ознакомиться здесь.