Опубликованы имена обладателей грантов в магистратуру в Казахстане
Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа.
Сегодня, 13:08
83Фото: Pixabay.com
Стали известны имена студентов, получивших государственные образовательные гранты для обучения в магистратуре в Казахстане на 2025-2026 учебный год, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в министерстве науки и высшего образования РК, распределение грантов проводилось на конкурсной основе по итогам комплексного тестирования. Участниками конкурса стали более 20 тысяч претендентов. Для поступления на научно-педагогическое направление требовалось набрать не менее 75 баллов, на профильное - от 30 баллов.
Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа 2025 года (включительно).
С полным списком обладателей образовательных грантов можно ознакомиться здесь.
