Опухоль длиной в полметра удалили врачи россиянке

Женщина много лет откладывала операцию.

Фото: Pixabay.com

В Сочи врачи удалили у женщины огромную злокачественную опухоль, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошел с женщиной, которая много лет наблюдалась у врачей по поводу многоузлового зоба, но откладывала операцию. В результате опухоль оказалась злокачественной и достигла внушительных размеров.

"Новообразование объемом более 200 кубических сантиметров охватило трахею, пищевод и распространилось в заглоточное и загрудинное пространство", - пишет издание.

По словам врачей, сложная операция по удалению опухоли длиной в полметра и весом в полкилограмма прошла успешно. Пациентку уже выписали из медицинского учреждения, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

