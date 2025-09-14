Опухоль длиной в полметра удалили врачи россиянке
Женщина много лет откладывала операцию.
В Сочи врачи удалили у женщины огромную злокачественную опухоль, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Инцидент произошел с женщиной, которая много лет наблюдалась у врачей по поводу многоузлового зоба, но откладывала операцию. В результате опухоль оказалась злокачественной и достигла внушительных размеров.
"Новообразование объемом более 200 кубических сантиметров охватило трахею, пищевод и распространилось в заглоточное и загрудинное пространство", - пишет издание.
По словам врачей, сложная операция по удалению опухоли длиной в полметра и весом в полкилограмма прошла успешно. Пациентку уже выписали из медицинского учреждения, ее состояние оценивается как удовлетворительное.