Опухоль ставит защиту: в Казахстане изучают новый подход к лечению рака
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Почему одни опухоли поддаются химиотерапии, а другие со временем словно перестают замечать действие лекарств? Ответ на этот вопрос ищут казахстанские ученые. Исследователи изучают белки, которые могут помогать раковым клеткам противостоять лечению, и проверяют, можно ли заблокировать этот механизм. В перспективе работа может открыть новые возможности для терапии рака мочевого пузыря.
Исследование проводят специалисты Национального научного онкологического центра совместно с Назарбаев Университетом. В него включены около 60 пациентов. Для изучения заболевания ученые используют современные лабораторные технологии, позволяющие создавать трехмерные клеточные модели на основе образцов опухолевой ткани и мочи.
По сути, исследователи пытаются воссоздать поведение опухоли в лаборатории, чтобы увидеть, как она реагирует на различные препараты и почему со временем может приобретать устойчивость к химиотерапии.
Белки, которые помогают опухоли защищаться
Особое внимание ученые уделяют группе белков TAM-рецепторов. Предполагается, что они могут участвовать в формировании защитных механизмов опухолевых клеток, помогая им противостоять воздействию лекарств.
Предварительные результаты указывают на возможную связь уровня отдельных белков с агрессивностью заболевания и устойчивостью опухоли к химиотерапии.
Теперь специалисты изучают, можно ли блокировать эти белки в лабораторных условиях и тем самым повысить эффективность стандартного лечения.
Однако превращать первые научные результаты в обещание нового метода терапии пока рано. Исследование находится на доклиническом этапе.
«Пока говорить о внедрении нового метода лечения рано. Исследование находится на доклиническом этапе. Это значит, что мы работаем с биологическими образцами и лабораторными моделями, а эффективность такого подхода у пациентов ещё предстоит проверить», — отмечает онкоуролог ННОЦ Жанкуат Кубеев.
Моча вместо биопсии?
Есть у исследования и еще одно перспективное направление. Ученые проверяют, можно ли определять биологические особенности опухоли с помощью анализа мочи, не прибегая каждый раз к забору опухолевой ткани.
Если этот подход подтвердит свою эффективность в дальнейших исследованиях, он может расширить возможности диагностики и наблюдения за заболеванием, сделав некоторые процедуры менее инвазивными.
Совместная работа онкологов и исследователей из Назарбаев Университета объединяет клинический опыт и современные лабораторные технологии. В перспективе такие проекты могут стать основой для развития персонализированной медицины, когда лечение подбирается с учетом индивидуальных биологических особенностей опухоли.
Пока ученые ищут ответы в лабораториях. Но именно здесь может начаться путь к новым способам борьбы с одним из главных препятствий современной онкологии – устойчивостью раковых клеток к лечению.
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