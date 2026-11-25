Сегодня конкуренция между странами в сфере технологий становится всё более острой. Мощь государства измеряется не только природными богатствами, но и уровнем развития науки, освоением новых технологий и наличием квалифицированных специалистов. Ярким примером в этом отношении является опыт нашего соседа — Китая. Страна не ограничивается решением сегодняшних задач, а думает на десятилетия вперёд, направляя значительные средства на науку, образование и высокотехнологичное производство.

Так, согласно данным Национального бюро статистики Китая, в 2025 году страна направила на научные исследования и разработку новых технологий 3,93 трлн юаней. Это на 8,2 процента больше по сравнению с предыдущим годом. При этом добавленная стоимость в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности выросла на 9,4 процента.

В ближайшие пять лет Китай планирует ежегодно увеличивать расходы на научные исследования как минимум на 7 процентов. Страна продолжает уделять приоритетное внимание развитию собственных технологий, внедрению научных достижений в производство и подготовке квалифицированных специалистов.

О чём это говорит? Китай стремится получить результаты от сегодняшних инвестиций не только в ближайшей перспективе, но и спустя десятилетия.

Между тем в некоторых странах СНГ по-прежнему встречается тенденция превращать даже небольшие проекты в громкие информационные поводы и представлять их как масштабные достижения. Безусловно, строительство новых зданий, благоустройство городов, реализация инфраструктурных и социальных проектов необходимы. Однако ценность любого проекта не должна измеряться церемонией его открытия или масштабами информационного освещения.

Представим, что открывается новый университет. Главное — не его здание, а то, каких специалистов он будет готовить и какие научные открытия будут совершаться его учёными. Точно так же при открытии нового завода важно не только само событие, но и то, какую продукцию он будет выпускать, сколько рабочих мест создаст и какую пользу принесёт экономике страны.

Порой мы уделяем слишком много внимания демонстрации сегодняшних достижений, упуская из виду их завтрашние результаты. Между тем, приступая к реализации любого проекта, необходимо задумываться и о том, какую пользу он принесёт будущим поколениям.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также постоянно обращает внимание на этот вопрос. Президент неоднократно подчёркивал, что будущее страны напрямую зависит от науки и образования, передовых технологий и профессиональной компетентности граждан.

В Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года Глава государства остановился на важности того, чтобы оставить последующим поколениям развитое, цивилизованное и обновлённое государство.

Действительно, оставить будущим поколениям только природные богатства и накопленные финансовые ресурсы недостаточно. Важно передать им государство, которое обеспечит возможности для получения качественного образования, достойного труда, создания новых технологий и реализации собственного потенциала.

В Казахстане в этом направлении уже ведётся определённая работа. Расширяется сотрудничество с авторитетными зарубежными университетами, уделяется приоритетное внимание развитию искусственного интеллекта, поддержке науки и цифровизации экономики.

Теперь главная задача — добиться конкретных результатов от этих инициатив. Научные разработки казахстанских учёных должны внедряться в производство, в стране необходимо создавать новые технологии, а отечественные предприятия должны становиться конкурентоспособными на мировом рынке.

Забота о будущем поколении — это не только обязанность государства. Такая ответственность должна формироваться в сознании каждого гражданина. Государственный служащий, предприниматель и учёный должны задумываться о том, какие результаты принесёт их сегодняшняя работа через десять или двадцать лет.

Пользу от средств, вложенных сегодня в науку, от качественного образования детей и внедрения новых технологий в производство завтра почувствуют наши дети.

Именно в этом заключается один из важнейших уроков, который можно извлечь из опыта Китая: решая сегодняшние задачи, необходимо одновременно закладывать фундамент будущего.

Казахстану также необходимо формировать мышление, ориентированное на планирование на десятилетия вперёд и оценку принимаемых решений с точки зрения их пользы для будущих поколений. Ведь потомки будут оценивать нас не по количеству открытых объектов, а по тому, какое государство мы им оставили.